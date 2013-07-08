В Самарканде обсужден закон "О туризме"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. Недавно в Самарканде прошло мероприятие по обсуждению исполнительности в Самаркандской области Закона Республики Узбекистан "О туризме", которое было организовано по инициативе Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В процессе мероприятия рассмотрены стоящие перед местными Кенгашами народных депутатов задачи по развитию туристического потенциала области. В нем приняли участие сенаторы, депутаты, представители соответствующих министерств и ведомств, а также представители туристической сферы Самаркандской области.

В процессе беседы ее участники отметили, что сегодня в стране проводятся колоссальная работа, направленная на повышение ее туристического потенциала и эффективное использование существующих возможностей.

Отмечено, что в Самаркандской области реализуется программа по расширению туристических маршрутов, функционируют свыше 120 турфирм, около 80 гостиниц, регулярно организовываются туристические выставки под названиями "Самарканд нони", "Шарк ширинликлари", "Миллий хунармандчилик буюмлари" и другие.

Наряду с достижениями также обсуждены недостатки и упущения в организации работы по развитию сферы туризма в Самаркандской области. Предложены рекомендации по их устранению.

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