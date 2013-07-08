В целях развития деятельности депутатских групп

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля в городе Самарканде состоялся семинар-тренинг на тему "Повышение эффективности работы партийных групп политических партий в местных Кенгашах народных депутатов", организованный по инициативе областного Кенгаша УзЛиДеП.

Цель мероприятия заключалась в повышении политического и правового уровня, развитие у работников партийного аппарата, членов выборного актива политических партий и депутатов – членов партийных групп в местных Кенгашах народных депутатов необходимых навыков осуществления депутатской деятельности.

В ходе семинара разговор шел об организационно-правовых механизмах оказания влияния депутатской группы на решение социально-экономических вопросов на местах, о характерных чертах межпартийной конкуренции в выдвижении социальных вопросов партийными депутатскими группами в местных Кенгашах.

Также участникам семинара разъяснены вопросы участия партийных депутатских групп в местных Кенгашах народных депутатов в решении конкретных экономических и социальных вопросов в качестве основной формы осуществления политики партии на местах.

Далее между участниками мероприятия состоялась дискуссия по улучшению деятельности депутатских групп.

УЗИНФОРМ