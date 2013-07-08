Авиапарк Узбекистана пополнится четвертым самолетом Боинг-767

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Постановление Кабинета Министров "О мерах по финансированию приобретения двух самолетов "Боинг-767-300ER" за счет средств Исламского банка развития в рамках реализации инвестиционного проекта "Обновление и унификация парка воздушных судов НАК "Узбекистон хаво йуллари" (№186 от 28 июня 2013 года).

Как отмечается в документе, Советом исполнительных директоров ИБР 19 мая 2013 года одобрено финансирование третьего и четвертого самолетов "Боинг-767-300ER" в рамках реализации инвестиционного проекта "Обновление и унификация парка воздушных судов НАК "Узбекистон хаво йуллари" на общую сумму $170 млн. сроком на 12 лет, на условиях "Продажа (покупка) и обратный лизинг".

В мае 2013 года компания "Боинг" в рамках проекта поставила НАК "Узбекистон хаво йуллари" третий самолет и изъявила готовность поставить в июне 2013 года построенный и готовый к эксплуатации четвертый самолет "Боинг-767-300ER" после получения оплаты стоимости данного самолета. Кроме того, учитывая покрытие стоимости приобретаемых самолетов за счет финансовых средств ИБР, компания "Боинг" гарантирует возврат ранее оплаченных НАК авансовых и поставочных платежей в размере $60,63 млн.

Глава государства одобрил порядок финансирования приобретения третьего и четвертого самолетов "Боинг-767-300ER" и утвердил графики возврата финансовых средств, предоставляемых ИБР на эти цели.

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