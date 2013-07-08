В Узбекистане реформирован Ташкентский университет информационных технологий

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. Кабинетом Министров Республики Узбекистан принято Постановление "О совершенствовании организационной структуры Ташкентского университета информационных технологий и его региональных филиалов" (№188 от 28 июня 2013 года). Решение нацелено на дальнейшее совершенствование системы подготовки кадров в области ИКТ.

Постановлением утверждены новые организационные структуры:

Ташкентского университета информационных технологий с предельной численностью управленческого персонала в количестве 75 единиц (ранее 72);

Самаркандского и Ферганского филиалов ТУИТ с предельной численностью управленческого персонала в количестве 21 единицы (17);

Каршинского, Ургенчского и Нукусского филиалов ТУИТ с предельной численностью управленческого персонала в количестве 17 единиц (13).

Согласно новой структуре в составе ТУИТ будет 6 факультетов и 28 кафедр (вместо 5 факультетов и 42 кафедр):

Компьютерный инжиниринг (5 кафедр)

Программный инжиниринг (4 кафедры)

Телекоммуникационные технологии (6 кафедр)

Телевизионные технологии (4 кафедры)

Экономика и менеджмент в сфере ИКТ (4 кафедры)

Профессиональное образование в сфере ИКТ (5 кафедр)

В обновленную структуру вуза также входит Узбекско-Индийский центр информационных технологий, Центр разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов, а также Отраслевой центр переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

Ректору Ташкентского университета информационных технологий по согласованию с Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан предоставлено право вносить, при необходимости, изменения в организационную структуру университета и его региональных филиалов в пределах установленной предельной численности персонала.

УЗИНФОРМ