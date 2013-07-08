Узбекистан направит $48 млн. на развитие инфраструктуры СИЗ "Джизак"

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. Кабинетом Министров Республики Узбекистан принято Постановление "О мерах по опережающему развитию транспортной, производственной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры СИЗ "Джизак" на 2013-2015 годы" (№190 от 1 июля 2013 года).

Цель документа – создание благоприятных условий для привлечения иностранных и отечественных инвестиций во вновь созданную специальную индустриальную зону, формирование надежной производственной, транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Постановлением одобрена Программа опережающего развития транспортной, производственной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры СИЗ "Джизак" на 2013-2015 годы, которая предусматривает реализацию 15 проектов общей стоимостью $29,5 млн. в области автомобильных дорог, железнодорожной инфраструктуры, водоснабжения и ирригации, электро- и газоснабжения. Еще $18,8 млн. (2 проекта) будут направлены на реконструкцию системы канализации в СИЗ в 2016-2018 годах.

Источниками финансирования выступают собственные средства, средства государственного бюджета, а также средства международных финансовых институтов.

Министерству экономики совместно с хокимиятами Джизакской и Сырдарьинской областей поручено установить системный мониторинг за ходом реализации Программы и по результатам ежеквартально представлять информацию в Кабинет Министров Республики Узбекистан.

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