Бухарские фермеры собрали свыше 150 тысяч тонн зерна

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. Фермеры Бухарской области Узбекистана сдали в приемные пункты 167 тысяч 720 тонн зерна, сообщила в минувшую субботу пресс-служба аппарата областного хокимията.

В сообщении отмечено, что всего в области под урожай нынешнего года было заложено 65 тысяч 600 гектаров земли, средняя урожайность которой составила 40 центнеров с гектара. Возделыванием культуры занимались 2682 фермерских хозяйства. В их личном распоряжении останется в общей сложности урожай с площади в 25 тысяч гектаров.

В текущем году предусмотрено доведение общего урожая зерновых до 387 тысяч тонн, а урожайности - 59 центнеров с гектара. Это позволит обеспечить объем общей прибыли до 169,6 миллиарда сумов, а рентабельности – 39,9 процента, заключает пресс-служба.

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