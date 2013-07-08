Магистранты БФА пройдут стажировку в Люксембурге, Чехии, ФРГ и Японии

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. C 15 июля по 16 августа магистранты Банковско-финансовой академии Узбекистан в соответствии с учебным планом будут проходить стажировку в ведущих банковских и финансовых учреждениях Республики и ряда зарубежных стран.

По данным пресс-службы БФА, в этом учебном году 87 магистранта академии, помимо стажировки внутри Республики, пройдут стажировку в зарубежных странах, ознакомятся с банковско-финансовыми системами развитых стран, чтобы в дальнейшем использовать полученную информацию для написания исследовательской работы. Свою квалификацию за рубежом повысят также 4 преподавателя.

С 15 по 29 июня группа магистрантов в составе 25 человек под руководством заведующего кафедрой "Инвестиции" Ш.Мустафакулова выехала на стажировку в Люксембург. Программа по теме "Международные финансы и финансовые инструменты" была специально подготовлена Агентством по передаче финансовых технологий (АТТФ) Люксембурга для магистрантов БФА.

В рамках долгосрочного сотрудничества с АТТФ группа магистрантов в составе 10 человек, получившие высокие баллы по итогам трех сертифицированных семинаров, проводимых в Ташкенте АТТФ, посетят Люксембург с 24 августа по 7 сентября и ознакомятся с финансовым центром Люксембурга с целью участия в Международной летней программе, организованной при содействии МИД Люксембурга. В данной программе примут участие представители Египта, Казахстана, Македонии, Молдавии, Монголии и Узбекистана.

С 24 июля по 22 августа группа магистрантов в составе 6 человек под руководством декана факультетов магистратуры Ж.Негматова пройдут стажировку в Токио. Программа обучения предусматривает обсуждение финансовой, бюджетной и налоговой системы Японии, управления государственным долгом, программы инвестиций и займов. По окончании семинара участники представят результаты своей исследовательской работы, проделанной за время пребывания в Японии.

С 24 июля по 6 августа группа магистрантов в составе 32 человек под руководством и.о. заведующего кафедрой "Пенсионное и страховое дело", И.Абдурахмонова, пройдёт стажировку в Институте экономики и менеджмента Чешской Республики. Для магистрантов БФА подготовлена специальная программа по теме "Финансы, бюджетная и банковская система Чехии" с участием практикующих специалистов Министерства финансов и других финансовых организаций этой страны.

С 29 июля по 15 августа группа магистрантов в составе 16 человек примет участие в летней стажировке в Университете прикладных наук Бремерхафена (Германия) под руководством заведующего кафедрой "Финансы" А.Раимбаева.

В этом году учебная программа подготовлена Германской службой академических обменов (ДААД) для магистрантов факультетов "Финансы", "Налоги и налогообложение" по теме "Международные финансы". Участники летней стажировки смогут ознакомиться с финансовой системой ФРГ, работой финансовых организаций, культурой и историей Германии, а также обменяться опытом с немецкими студентами.

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