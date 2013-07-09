В Избаскане выдано более 8 тысяч биометрических паспортов

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. В паспортном столе Избасканского района Андижанской области выдано более 8 тысяч документов нового образца. На сегодня сотрудники принимают болле ста комплектов документов в день. Всего с начала года принято более 12 тысяч заявок и выдано более 8 тысяч биометрических паспортов, еще 1200 человек получили уведомления о том, что их документы готовы и их можно забрать в ближайшие дни.

Если исходить из необходимости замены всех паспортов до 31 декабря 2015 года, то сотрудники паспортного отдела района должны обслуживать 127 граждан в день, сейчас они работают с опережением плана, отпуская в среднем 150 человек в день. С целью своевременного выполнения плана отдел работает без профилактики с 7 утра до 22 часов вечера. Все это призвано помочь гражданам сменить документы в установленные законом временные рамки. Сотрудников организаций принимают в свободное от их работы время, а всех остальных в первой половине дня.

- Мы всячески содействуем и помогаем гражданам, чтобы они без проблем и смогли заменить паспорт, - говорит начальник паспортного отдела РОВД Избасканского района Дониербек Сокиев. - Все жалобы и заявления от граждан мы рассматриваем безотлагательно в кратчайшие сроки.

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