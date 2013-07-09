Акция по развитию детского спорта

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. Cегодня по всему Узбекистану проводится акция под названием "Спортивные площадки в каждой махалле", инициатором которой выступает Фонд Форум.

В рамках этой акции и Государственной программы "Год благополучия и процветания" в городе Самарканде осуществляются широкомасштабные работы по ремонту, благоустройству и озеленению детских спортивных площадок.

На местах также возводятся новые баскетбольные, волейбольные площадки, мини-стадионы для детей, отвечающие современным стандартам и требованиям. Данная акция в области продолжится до конца года.

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