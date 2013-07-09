"Выпускник – 2013"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. В колледже информационно-коммуникационных технологий и промышленности города Самарканда 8 июля состоялось мероприятие под названием "Выпускник – 2013", посвященный очередному выпуску студентов в большой путь.

На торжественном мероприятии по вручению дипломов присутствовали родители и родственники выпускников, их преподаватели и наставники, представители областного управления среднеспециального образования, ОДМ "Камолот" и фонда "Махалля".

Выступавшие с поздравительными словами лица пожелали выпускникам успехов в дальнейших начинаниях и удачи в жизни.

Необходимо отметить, что в нынешнем году указанный колледж окончило 205 парней и девушек, которые получили профессиональное образование по 6 направлениям.

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