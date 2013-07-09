Ислам Каримов поздравил иностранных лидеров с началом Рамадана

ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграммы в адрес глав государств и правительств арабских и мусульманских стран, а также руководителей исламских международных организаций, в которых поздравил их с началом священного месяца Рамадан. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, Рамадан (или Рамазан) это девятый месяц исламского календаря. В соответствии с одним из пяти столпов ислама в течение этого месяца правоверные мусульмане должны поститься от наступления утреннего намаза до наступления вечернего намаза. В этом году Рамадан начнется с 9 июля и продлится до 7 августа.

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