В Узбекистане на поддержку предприятий выделили 1,4 трлн. сумов

ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции опубликовал данные о ходе реализации программ по финансовой поддержке предприятий Республики по итогам первого полугодия 2013 года.

В целях модернизации и восстановления производственной деятельности предприятий, включенных в программы, внесены 1 408,2 млрд. сумов инвестиций, в том числе 756,2 млрд. сумов кредитов коммерческих банков. В результате, предприятия, включенные в программы по финансовой поддержке, произвели продукцию и оказали услуги в объеме 1 881,7 млрд. сумов, осуществили экспорт в размере $48 млн., создано свыше 22,6 тысячи новых рабочих мест.

По данным Госкомконкуренции, на сегодняшний день выявлено более 10 тысяч маломощных, пустующих и незавершенных строительством объектов. По ним подготовлены соответствующие предложения по восстановлению производства и созданию новых рабочих мест.

В частности, предусматривается финансовое оздоровление более 8 тысяч предприятий и объектов, приватизация 290 пустующих объектов, реализация 263 объектов предпринимателям по "нулевой" выкупной стоимости с инвестиционными обязательствами, передача 161 объекта государственным и негосударственным организациям, завершение строительства за счет централизованных источников финансирования 138 объектов, и передача в аренду предпринимателям 232 объектов.

Также предполагается снос непригодных объектов, а также передача в резервный фонд местных хокимиятов, высвобождаемых в результате сноса около 350 гектаров земельных площадей. На территории этих участков имеются инженерно-коммуникационные сети, что позволит создать на их базе малые промышленные зоны.

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