В регионах Узбекистана проводятся семинары по корпоративным закупкам

ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции проводит на этой неделе в регионах Республики семинары по вопросам корпоративных закупок.

Они проводятся руководящими работниками Госкомконкуренции и УзРТСБ для представителей субъектов предпринимательства, естественных монополий, государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей в уставном фонде более 50%.

На семинарах рассматриваются вопросы осуществления корпоративных закупок в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-1948 от 5 апреля 2013 года и Постановлением Кабинета Министров №166 от 11 июня 2013 года.

Согласно обнародованному плану-графику, 8 июля семинары проведены в городе Ташкенте, Республике Каракалпакстан и Андижанской области, а сегодня проходят в Навоийской и Ферганской областях. 10 июля аналогичные мероприятия пройдут в Бухарской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях, 11 июля – Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях, и, наконец, 12 июля – в Кашкадарьинской области.

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