На аппаратном совещании в хокимияте обсудили актуальные вопросы

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. На прошедшем 8 июля аппаратном совещании в Навоийском областном хокимияте его участники заслушали и обсудили вопросы экологии, охраны окружающей среды и благоустройства в регионе. В постановлении хокима по данному вопросу даны конкретные поручения руководителям областного комитета по охране природы и соответствующих организаций.

Также на совещании рассмотрены вопросы выполнения на местах Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 февраля 2009 года "О дополнительных мерах по усилению контроля по безусловному выполнению норм и правил градостроительства при комплексной застройке населенных пунктов".

Одним из рассмотренных на совещании вопросов был вопрос укрепления материально-технической базы опорных пунктов милиции, которые играют важную роль в обеспечении правопорядка в населенных пунктах.

Руководители области рассмотрели и обсудили вопрос укрепления материально-технической базы сельских врачебных пунктов (СВП), поговорили о проводимой работе по своевременному проведению текущего и капитального ремонта СВП.

По всем рассмотренным вопросам повестки дня совещания даны указания соответствующим должностным лицам.

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