Мероприятие в Конимехе посвятили вопросам противостояния работорговле

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. 8 июля в Конимехе прошло мероприятие, организованное районным центром содействия трудоустройству и социальной защиты населения, совместно с отделом внутренних дел и прокуратурой района.

На мероприятии, посвященном вопросам противостояния работорговле как одной из форм транснационального преступления, приняли участие представители районного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот", общественного благотворительного фонда "Махалля", учреждений здравоохранения и образования, учащаяся молодежь.

Выступившие на мероприятии обратили внимание присутствующих на возникающие проблемы у выезжающих на заработки, связанные с незнанием языка и законодательной базы этих стран, механизма трудоустройства за рубежом. Рассказали о горе, приносимом некоторым семьям криминальными лицами, связанные с работорговлей.

Участники мероприятия призвали односельчан повышать свою правовую грамотность, быть бдительными и активнее вести разъяснительную работу среди молодежи в вопросах трудоустройства за рубежом.

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