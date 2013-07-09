Узбекистан посещает член Консультативного совета МИД КНР

ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с рабочим визитом посетил директор Института исследования социального развития Европы и Азии Центра развития Государственного совета, член Консультативного совета по внешней политике МИД КНР Ли Фэнлин. 9 июля у него состоялась встреча в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, в которой принял участие Посол КНР Чжан Сяо.

Стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-китайских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах в контексте предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

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