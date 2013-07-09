Узбекистан и Грузия провели межмидовские консультации

ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. Делегации Министерств иностранных дел Республики Узбекистан и Грузии провели 9 июля в городе Тбилиси очередной раунд двусторонних политических консультаций.

На переговорах были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана и Грузии в различных сферах сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций. Стороны также обменялись мнениями по отдельным аспектам международной и региональной проблематики, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Напомним, предыдущие узбекско-грузинские политконсультации прошли 1-2 мая 2012 года в городе Тбилиси. Особое внимание на переговорах было уделено дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических отношений, реализации вопросов, предусмотренных Протоколом 6-го заседания Межправительственной комиссии экономического сотрудничества, а также вопросам расширения и усовершенствования договорно-правовой базы между двумя странами.

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