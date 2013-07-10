Ради здоровья населения

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля в сельском сходе граждан "Кароли" Учкуприкского района Ферганской области состоялось мероприятие, посвященное пропаганде здорового образа жизни и предупреждению населения об инфекциях ВИЧ/СПИД.

Мероприятие организовано отделением благотворительного фонда "Соглом авлод учун" и в нем приняли участие жители и молодые семьи сельского схода граждан.

Открыл и вел мероприятие председатель сельского схода граждан "Кароли" А.Толибов. Выступили врачи фонда "Соглом авлод учун", районного медицинского объединения и другие медицинские специалисты.

Докладчики предоставили участникам полную информацию о ВИЧ/СПИДе. При ведении мероприятия они использовали наглядно-демонстративные и мультимедийные средства, предоставили участникам встречи буклеты и брошюры, пропагандирующие борьбу со СПИДом.

Выступившие подробно объяснили участникам пути заражения ВИЧ/СПИДом и его последствия, разъяснили роль активистов сельского схода граждан и самих жителей в ведении здорового образа жизни.

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