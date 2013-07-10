Открытая беседа в колледже

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. В профессиональном колледже экономики Узбекистанского района Ферганской области 9 июля прошла открытая беседа на тему "Человека с уверенной жизненной позицией невозможно подчинить чуждым идеям".

В ней приняли участие учащаяся молодежь, преподавательский состав колледжа, советники аксакалов махаллей, сотрудники районного хокимията и активисты политических партий района.

В процессе мероприятия разговор шел об основных направлениях молодежной политики правительства страны, а также проводимых работах по ее претворению в жизнь. Выступившие на мероприятии отметили, что сегодня в Узбекистане созданы все условия для проявления со стороны молодежи социальной, экономической и политической инициативы. Существуют все возможности для поддержки молодежи в ее стараниях и стремлениях.

Наряду с этим, участникам мероприятия разъяснена суть Государственной программы "Год благополучия и процветания", а также отмечена необходимость в широкой пропаганде среди населения указов, постановлений и распоряжений главы государства.

В конце мероприятия представители молодежи задали интересующие их вопросы активистам политических партий и сотрудникам хокимията.

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