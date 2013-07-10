Дорога в новую жизнь

Дорога в новую жизнь10.07.2013 12:10
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. В концертном зале города Самарканда 8 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов студентам-магистрантам Самаркандского государственного университета.
В процессе мероприятия группа магистрантов представила свои научные диссертационные работы гостям церемонии. Среди них присутствовали специалисты по практической математике и информатике, теории музыки, истории и филологии.
В процессе мероприятия ректор университета У.Тошкенбоев поздравил магистрантов с их выпуском и пожелал им новых высот в дальнейшей научной деятельности. Он отметил, что в нынешнем году СамГУ окончили 32 магистранта по различным направлениям образования.
Выступившие на мероприятии родители выпускников поблагодарили их преподавателей и руководство вуза за их внимание и заботу в течение учебного процесса.
УЗИНФОРМ