Дорога в новую жизнь

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. В концертном зале города Самарканда 8 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов студентам-магистрантам Самаркандского государственного университета.

В процессе мероприятия группа магистрантов представила свои научные диссертационные работы гостям церемонии. Среди них присутствовали специалисты по практической математике и информатике, теории музыки, истории и филологии.

В процессе мероприятия ректор университета У.Тошкенбоев поздравил магистрантов с их выпуском и пожелал им новых высот в дальнейшей научной деятельности. Он отметил, что в нынешнем году СамГУ окончили 32 магистранта по различным направлениям образования.

Выступившие на мероприятии родители выпускников поблагодарили их преподавателей и руководство вуза за их внимание и заботу в течение учебного процесса.

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