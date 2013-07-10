Отдых в "Алпомише"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. В летнем оздоровительном лагере "Алпомиш" при отделе методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования города Самарканда 9 июля прошел интеллектуальный конкурс под названием "Юные читатели".

В мероприятии, организованном по инициативе городского Кенгаша ОДМ "Камолот", приняли участие отдыхающие дети оздоровительного лагеря.

В процессе конкурса его участники состязались по таким условиям как "Моя любимая книга", "Мой любимый автор" и "Самый любимый рассказ". Конкурсанты также соревновались в ответах на вопросы по узбекской литературе.

В заключение конкурса победителями признаны А.Хайдаров, Г.Косимов и Ш.Хамдамов, которым вручены от имени ОДМ "Камолот" сборники рассказов современных узбекских писателей.

Необходимо отметить, что сегодня в детском лагере "Алпомиш" проводят свои летние каникулы свыше 220 детей, которые также регулярно участвуют в соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу и настольному теннису. Для них также организовываются смотры-конкурсы "Юный художник", "Веселые старты" и другие.

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