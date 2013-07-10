В Фергане прошла выставка банковских услуг

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. 8 июля в городе Фергане по инициативе областного хокимията, при содействии главного управления Центрального банка области состоялась ежегодная выставка под названием "Bank Expo – 2013".

В процессе мероприятия сотрудники областных филиалов банковских структур, страховых и лизинговых компаний, представители малого бизнеса и частного предпринимательства представили различные технологии, техническое оборудование и услуги банковских систем.

Участники выставки отметили роль Постановления Президента Узбекистана Ислама Каримова "О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы Республики в 2011-2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей" в развитии сферы услуг банковских систем, их либерализации и развитии экономики страны.

Подчеркнуто, что за последние 2 года коммерческими банками области представителям третьего сектора выделены кредиты в размере 880,4 миллиардов сумов, а в нынешнем году данный показатель планируется увеличить.

В ходе выставки разговор также зашел о положительных достижениях в системе банковско-финансовой деятельности, предоставляемых новых услугах и технологиях. Перечислены виды и формы льготных кредитов для субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

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