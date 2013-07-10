Турнир по мини-футболу посвятили "Году благополучия и процветания"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля во исполнение Государственной программы "Год благополучия и процветания" на стадионе "Кимегар" города Навои прошло первенство области среди подростков по мини-футболу на приз областного Фонда развития детского спорта.

Свое мастерство и волю к победе на турнире продемонстрировало 110 юных спортсменов 1998-2000 годов рождения со всех городов и районов области.

По итогам зрелищных матчей, обладателями приза областного Фонда развития детского спорта стали юные футболисты, представляющие город Навои. На втором месте - команда Нуратинского района, а на третьем месте - футболисты Карманы.

Победители и все участники турнира награждены памятными подарками организаторов соревнований.

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