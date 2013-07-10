Медицинская и гуманитарная помощь сельским жителям

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. В связи с подготовкой к празднованию 22-й годовщины независимости Республики Узбекистан хокимиятом Навоийской области с 15 по 30 июля запланировано оказание медицинской и гуманитарной помощи сельским жителям отдаленных районов региона.

В рамках мероприятия специальная группа врачей областного филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, областного фонда "Соглом авлод учун", навоийского отделения Общества Красного Полумесяца Узбекистана и других медицинских учреждений, в составе которой высококвалифицированный гинеколог, педиатр, терапевт, эндокринолог, кардиолог, невропатолог, окулист, онколог, офтальмолог, на специально оборудованном для этих целей автобусе здоровья "Саломатлик" проведут бесплатное медицинское обследование женщин и молодежи отдаленных кишлаков Учкудукского, Томдынского, Канимехского, Нуратинского и Хатырчинского районов.

В эти же дни представители областной администрации, областного Кенгаша общественного форума социально ответственных граждан, Фонда Форума, ОАО "Кызылкумцемент", областного объединения профессиональных союзов, фонда "Мехр нури", общественного объединения "Женское собрание", общественного движения молодежи "Камолот" и ресторана "Осие" окажут гуманитарную помощь многодетным и нуждающимся сельским семьям.

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