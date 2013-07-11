ЕС продолжает содействие судебно-правовой реформе в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. Руководитель проекта Европейского Союза "Содействие судебно-правовым реформам в Узбекистане" Инго Риш пребывает с рабочим визитом в Узбекистане. 10 июля он был принят в Министерстве иностранных дел Республики.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, стороны обсудили практические аспекты данного проекта, которые реализуется с 2011 года. В рамках проекта проведены свыше 50 совместных мероприятий по различным направлениям реформирования судебно-правовой сферы, в том числе на международном уровне.

В ходе беседы подчеркнута взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в данной области.

УЗИНФОРМ