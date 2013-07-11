В Узбекистане обновят законодательство по защите прав акционеров

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса по бюджету и экономическим реформам проводит с 8 июля в регионах Узбекистана "круглые столы" по обсуждению законодательных изменений в области корпоративного управления.

Специальной рабочей группой, созданной при комитете, всесторонне изучаются законопроекты:

"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров",

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров".

В мероприятиях принимают участие представители заинтересованных министерств и ведомств, акционерных обществ, партийного электората. За "круглыми столами" рассматриваются вопросы актуальности вносимых поправок, их цели и задачи, значимость и концептуальные основы, содержание каждой нормы и механизмы, особенности ее действия. Также обобщаются поступающие с мест предложения и рекомендации.

Разрабатываемые законопроекты нацелены на дальнейшее развитие системы корпоративного управления в стране на основе конкретизации действующих норм закона, обеспечение правовой защиты акционеров, в частности, миноритарных акционеров, повышение роли и значения органов управления и контроля акционерных обществ, а также расширение доступа всех акционеров и потенциальных инвесторов к информации о деятельности акционерных обществ.

Предлагаемые поправки направлены на регулирование отношений, связанных с образованием акционерных обществ и прекращением их деятельности, защитой прав акционеров.

Как отмечалось участниками "круглых столов", особенность создания акционерных обществ в том, что они имеют возможность привлечения финансовых средств на открытом рынке. Однако на практике многие закрытые акционерные общества организуются с тем, чтобы не выходить на рынок ценных бумаг, тем самым дублируя форму обществ с ограниченной ответственностью. В этой связи в новый законопроект включены нормы, гарантирующие защиту прав миноритарных акционерных обществ.

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