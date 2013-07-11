В первом полугодии в Узбекистане создано 57 СМИ

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. Узбекское агентство по печати и информации обнародовало статистику субъектов средств массовой информации.

Согласно этим данным, по состоянию на 1 июля 2013 года в Узбекистане зарегистрировано 1362 СМИ. В качестве средств массовой информации регистрировано около 250 веб-сайтов. Из общего числа СМИ негосударственными являются 53% печатных изданий, 64% теле- и радиоканалов, а также свыше 98% веб-сайтов.

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2012 года количество зарегистрированных в Узбекистане СМИ составляло 1305, в том числе 712 газет, 264 журнала, 16 информационных бюллетеней, 4 информационных агентства, 63 телеканала и 34 радиоканала. Также в качестве средств массовой информации было регистрировано 212 веб-сайтов.

Таким образом, за январь-июнь 2013 года в Республике вновь зарегистрировано 57 субъектов СМИ.

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