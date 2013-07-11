ГАК "Узбекэнерго" подвел итоги работы в первом полугодии

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. Государственная акционерная компания "Узбекэнерго" обнародовала краткие итоги своей деятельности в январе-июне 2013 года.

По оперативным данным, снижение себестоимости продукции в отчетном периоде составило 101%. Объем производства товарной продукции по отрасли составил 100,6%. Обеспечена поставка потребителям республики электрической энергии в объеме 21,5 млрд. кВт.ч или 100,4%. Отпущено тепловой энергии в объеме 4,2 млн. Гкал.

Экспорт продукции и услуг выполнен на 128,7%. Осуществлена поставка электроэнергии по прямым договорам в сопредельные государства, оказаны услуги по обслуживанию сетей и проведению проектно-изыскательских работ.

Производство локализуемой продукции на базе местного сырья составило 115,2% к заданию.

Принимаются меры по реализации инвестиционных проектов, строительству новых, модернизации и реконструкции действующих объектов электроэнергетики.

Ведется строительство парогазовых установок на Талимарджанской, Ташкентской, Навоийской тепловых электростанциях;

Завершены работы по установке ГТУ мощностью 27 МВт и ведутся пусковые работы по проекту "Внедрение когенерационной газотурбинной технологии на ОАО Ташкентская ТЭЦ" с компонентом механизма чистого развития;

Завершены строительные работы по высоковольтной линии 500 кВ "Талимарджанская ТЭС – ПС Согдиана" протяженностью 216 км, продолжаются работы по строительству ВЛ 500 кВ "Сырдарьинская ТЭС – Ново- Ангренская ТЭС";

Осуществляется комплектация материально-технических ресурсов и выполнение строительно-монтажных работ по проекту реализации мероприятий по модернизации и обновлению электрических сетей 0,4-6-10-35кВ.

В январе-июне текущего года завершено строительство высоковольтных линий общей протяженностью 435,4 км, установлено 204 комплекта ТП и 43 трансформатора.

Предприятиями ГАК продолжается работа по внедрению современных электронных приборов учета электрической энергии. За истекший с момента начала внедрения период установлено:

229 тысяч трехфазных и 124,8 тысяч однофазных приборов учета электроэнергии у юридических потребителей;

13,1 тысяч трехфазных и 2679 тысяч однофазных приборов у бытовых потребителей.

В рамках Государственной программы "Год благополучия и процветания" ГАК "Узбекэнерго" разработана отраслевая программа. Она направлена на улучшение электроснабжения населения республики, дальнейшее повышение уровня и качества жизни работников энергетической отрасли, укрепление материально-технической базы объектов социального и культурно-бытового назначения. В первом полугодии на реализацию мероприятий данной программы направлено 82,9 млрд. сумов.

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