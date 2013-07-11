В Намангане осужден бывший руководитель мелькомбината

В Намангане осужден бывший руководитель мелькомбината11.07.2013 11:05
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. На прошедшем на днях судебном процессе за вымогательство, взятки и другие преступления был осужден на 7 лет колонии бывший исполняющий обязанности председателя АО "Намангандонмахсулотлари" Бурхонжон Мамадалиев.
Конец кипучей "деятельности" махинатора положила спецоперация, проведенная правоохранительными органами, в результате которой Мамадалиев был задержан при получении взятки.
Даже видавшие виды оперативники поразились...
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