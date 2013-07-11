Делегация из Кореи попрощалась с Наманганом

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля в Молодежном центре Намангана состоялся прощальный гала-концерт с участием студентов-волонтеров из Кореи и школьников города. Он прошел в рамках визита делегации университета Сингу из города Сеонгнам – побратима Намангана.

Открыл концерт студент факультета фотографии и видео университета Сингу Ой Ён. Он приветствовал всех присутствующих в зале, отметив, что им всем – гостям города – очень приятно было побывать в Намангане и познакомиться с молодежью.

С приветственным словом к участникам концерта обратился хоким города Намангана Баходир Бекходжаев. Он вручил миссис Ли благодарственное письмо и небольшие сувениры всем студентам от имени хокимията города, поблагодарив гостей за их визит и проделанную работу и выразил надежду, что дружественные отношения между городами Сеонгнам и Наманганом будет продолжаться и дальше.

Со словами благодарности в адрес гостей выступили также председатель Корейского культурного центра Наманганской области Лариса Ни и директор школы № 33 Мохидил Ходжаева.

"Сегодня мы собрались на заключительный гала-концерт в честь наших гостей из Кореи. Помимо того, что они привезли в дар школе № 33 и Корейскому культурному центру компьютеры, они провели большую работу и в течение 9 дней обучали наших ребят танцам, корейскому языку и компьютерной грамотности, за что им огромное спасибо. Такая помощь, такие отношения между нашими городами укрепляет дружбу между нашими народами", – сказала Лариса Ни. Прощаясь с гостями, она выразила надежду на скорую встречу.

Художественную часть концерта открыл дуэт местных мастеров искусства Сардора и Наргизы. Затем ученики школы № 33 продемонстрировали свое владение корейским языком, рассказав о себе и спев песню на этом языке, а ученики школ №№ 33 и 48 показали разученный вместе со студентами-волонтерами танец с веерами.

Завершился гала-концерт массовым танцем под ставшую уже популярной композицию корейского певца Псая и общим фото на память.

Уже вечером, после прощального ужина гости из аэропорта Намангана улетели в Ташкент.

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