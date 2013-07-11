Наманганские студенты стали специалистами

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля в Наманганском инженерно-технологическом институте состоялось вручение дипломов выпускникам.

Поздравить своих подопечных пришел весь профессорско-преподавательский состав института во главе с ректором, профессором, доктором физико-математических наук Одилжоном Маматкаримовым.

Руководитель вуза тепло поздравил всех выпускников, пожелав им дальнейших успехов в жизни

Помимо дипломов, в этот день почетными грамотами были отмечены и лучшие родители, принимавшие самое активное участие не только в жизни своего ребенка, но и института. Их получили Раънохон Каримжанова – мать студента Дильмурода Азизова, Умида Валиева (Камолхон Инамов), Насиба Насреддинова (Назира Убайдиллаева) и другие.

По словам начальника отдела кадров Нигоры Тажиалиевой в этом году вуз закончили 443 студента, в новом учебном году институт планирует принять 630 молодых людей на бакалавриат и 36 – в магистратуру.

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