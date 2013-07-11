В Ферганской церкви прошел конкурс детского рисунка

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля в ферганской православной церкви Сергия Радонежского прошел конкурс детского рисунка памяти известного художника, педагога и общественного деятеля Михаила Васильевича Хорохорина.

Мероприятие было организовано его дочерью, журналисткой Аделаидой Когтевой, ферганской благочинной, областными отделениями Академии художеств Узбекистана, Татарского культурного центра и ОМД "Камолот".

Более 20 детей, разделившись на 2 группы, рисовали на бумаге и на асфальте на свободную тему. Некоторые изобразили храм, другие написали портреты родителей, пейзажи, героев любимых мультфильмов.

По итогам конкурса, жюри, состоящее из настоятеля храма протоиерея Владислава (Чеченова), председателя областной Академии художеств Владимира Пучковского и его заместителя Любови Семизоровой, определили лучшие работы. Так, победителями в различных номинациях стали Кира Сухомлинова, Саша Дудаки, Лена Гридина. Специальные призы от Академии художеств в виде книги по истории мультфильмов получил Ваня Платонов. За красивое изображение православного храма на асфальте Арина Бутузова получила икону из рук настоятеля храма.

После завершения официальной части все участники были приглашены на фестиваль межнационального согласия и религиозной толерантности, который пройдет в ферганском храме 28 июля.

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