В целях развития деятельности ННО

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля в городе Самарканде состоялось мероприятие на тему "Актуальные вопросы повышения социального значения проектов, эффективного и адресного использования грантовых средств", организованное по инициативе Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

В нем приняли участие представители комиссии парламента по деятельности Общественного фонда, руководители ННО области, сотрудники СМИ и депутаты Олий Мажлиса.

В процессе мероприятия разговор шел об осуществляемых в стране работах по защите прав и законных интересов ННО, институтов гражданского общества, а также всесторонней их поддержке, в том числе, оказанию финансовой помощи для эффективной организации их деятельности.

Выступившие на мероприятии члены комиссии парламента отметили, что количество ННО, участвующих в конкурсах Общественного фонда, увеличивается с каждым годом. Если в 2009 году в конкурсах фонда участвовало 264 ННО, то в 2012 году данный показатель достиг 746. Также в 2008-2009 годах для реализации одного проекта выделялась сумма в размере 5-10 млн. сумов. А в 2011-2012 годах сумма грантов увеличилась до 15 млн. сумов.

В продолжение мероприятия со стороны специалистов Общественного фонда даны рекомендации руководителям ННО области по эффективному и адресному использованию полученных финансовых грантов.

В конце встречи по инициативе комиссии парламента и Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе 60 ННО области предоставлены сертификаты на финансовые гранты в рамках Государственной программы "Год благополучия и процветания".

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