В Узбекистане проведут инвентаризацию госуслуг для "электронного правительства"

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. Первоочередные меры по развитию в Узбекистане системы "Электронное правительство" обсуждались 9 июля на заседании Республиканской комиссии по координации реализации Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы.

В нем приняли участие ответственные работники Кабинета Министров, представители министерств и ведомств, а также посредством видеоконференцсвязи руководители органов государственной власти на местах.

На встрече были рассмотрены первоочередные меры по реализации программы развития телекоммуникационных технологий, сетей и инфраструктуры связи в Республике Узбекистан на 2013-2020 годы, осуществлению проектов и мероприятий по созданию комплексов информационных систем и баз данных системы "Электронное правительство".

В частности, обсуждены вопросы формирования ведомственного перечня оказываемых государственных услуг, разработки регламентов по каждой оказываемой государственной услуге и формирования единого реестра государственных услуг, а также перевода их в интерактивную форму, в том числе на Едином портале интерактивных государственных услуг, который запущен в эксплуатацию с 1 июля 2013 года.

Как отмечалось, приоритетные задачи, стоящие перед министерствами и ведомствами на данном этапе, включают:

повышение эффективности деятельности на основе кардинального пересмотра управленческих производственных процессов путем широкого использования информационных технологий и программных продуктов,

повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, упрощение процедур и сокращение сроков их оказания,

снижение административных издержек со стороны граждан и организаций, связанных с получением государственных услуг.

По итогам заседания принято решение провести инвентаризацию предоставляемых государственных услуг, а также используемых форм и бланков государственными органами, создать вебсайт Республиканской комиссии для освещения ее деятельности и реализации принятой программы и продолжить тщательное изучение международного опыта, в частности, опыта Республики Корея.

Как отмечает пресс-служба Госкомсвязи, Республиканская комиссия была образована для координации деятельности органов государственного и хозяйственного управления, проведения постоянного мониторинга и принятия решений по дальнейшему совершенствованию предоставления интерактивных государственных услуг, оптимизации функциональных и операционных процессов и процедур государственных органов.

В Узбекистане также принята правительственная программа по комплексному развитию информационно-коммуникационной системы на 2013-2020 годы, которая предусматривает обеспечение населения возможностью осуществлять взаимоотношения с органами государственной власти в электронной форме, внедрение принципа "единого окна" в системе государственного управления. В документе также определены меры по созданию комплексов информационных систем и баз данных системы "Электронное правительство".

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