Абдулазиз Камилов посетит Кыргызстан для участия в СМИД ШОС

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 12-13 июля городе Чолпан-Ата Кыргызской Республики состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Делегацию Узбекистана на данном мероприятии будет представлять министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана, КНР, России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана обсудят ход подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов ШОС, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Добавим, саммит глав государств ШОС состоится в Бишкеке 13 сентября. Окончательная повестка встречи на высшем уровне будет сформулирована по итогам предстоящего заседания СМИД стран-членов организации.

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