В Ташкенте завершена замена телефонов экстренных служб

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. АК "Узбектелеком" объявила о завершении работ по замене индексов экстренных и справочных служб города Ташкента. В этой связи перестают функционировать номера служб, начинающиеся с "0", таких как "01", "02", "03", "04", "050" и другие.

Теперь экстренные и справочные службы можно будет вызывать только по новым номерам, начинающимся с "1":

"101" – пожарная служба,

"102" – милиция,

"103" – скорая помощь,

"104" – служба газа,

"1050" – служба спасения,

"10хх" – другие услуги.

Напомним, новый формат телефонных номеров экстренных и справочных служб города Ташкента введен с 5 апреля 2012 года. Решение принято в целях приведения телефонных номеров экстренных и справочных служб в соответствие с международными стандартами.

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