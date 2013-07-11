В Ташкенте завершена замена телефонов экстренных служб

В Ташкенте завершена замена телефонов экстренных служб11.07.2013 16:06
ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. АК "Узбектелеком" объявила о завершении работ по замене индексов экстренных и справочных служб города Ташкента. В этой связи перестают функционировать номера служб, начинающиеся с "0", таких как "01", "02", "03", "04", "050" и другие.
Теперь экстренные и справочные службы можно будет вызывать только по новым номерам, начинающимся с "1":
- "101" – пожарная служба,
- "102" – милиция,
- "103" – скорая помощь,
- "104" – служба газа,
- "1050" – служба спасения,
- "10хх" – другие услуги.
Напомним, новый формат телефонных номеров экстренных и справочных служб города Ташкента введен с 5 апреля 2012 года. Решение принято в целях приведения телефонных номеров экстренных и справочных служб в соответствие с международными стандартами.
УЗИНФОРМ