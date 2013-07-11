Летние каникулы навоийские школьницы проводят в спортивных баталиях

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. Во всех районах и городах Навоийской области утверждены мероприятия для целевого проведения свободного времени учащейся молодежи в период летних школьных каникул.

В рамках такой программы в спортивном зале 2-й общеобразовательной школы города Навои 10 июля прошел турнир по ручному мячу между командами девочек 1998-2000 годов рождения.

По решению судей, первое место на турнире завоевала команда девочек по гандболу "Хатырчи-1", На втором месте команда девочек города Навои и третье место - у команды "Хатырчи-2".

- Такого рода соревнования, - говорит инструктор по спорту регионального Фонда развития детского спорта Жахонгир Рахматуллаев, - способствуют учащимся в интересном провождении свободного времени и одновременном укреплении своего физического развития.

Победителям турнира вручены дипломы и памятные подарки организаторов соревнований.

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