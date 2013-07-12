Наманганский профсоюз организует летний отдых детей и взрослых

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. Благодаря содействию работников Наманганского городского совета профсоюза народного образования, науки и культуры в загородных лагерях области отдохнуло уже несколько сотен детей.

Как говорит заместитель председателя профсоюза Рустам Киргизов, особое внимание уделяется культмассовой и спортивной работе, проводятся различные мероприятия и экскурсии по достопримечательностям. Так, 46 воспитанников детского дома № 26 "Мехрибонлик уйи" отдохнули и поправили здоровье в первую смену в лагере "Офтобча" ("Солнышко").

Не забыты и педагоги. Отпускникам предоставлено около 120 путевок в различные санатории и зоны отдыха.

Отработан и механизм социальной защиты работников, особенно из малообеспеченных семей: при необходимости предоставляются пособия, путевки реализуются со скидкой. Стоит сказать, что одна путевка стоит порядка 800 тысяч сумов.

Руководству школ города оказывается методическая помощь в этом плане, ибо директора школ имеют возможность поощрять работников и оказывать им социальную поддержку за счет директорского фонда.

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