Махалля – основа современного общества

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 11 июля в махаллинском сходе граждан "Гулшан" города Коканда Ферганской области состоялась встреча, посвященная обсуждению проводимых в Узбекистане демократических реформ, направленных на формирование сильного гражданского общества.

В нем приняли участие представители схода граждан, советники аксакала и активисты махалли, жители схода граждан и сотрудники фонда "Махалля".

Участники мероприятия были ознакомлены с идеями главы государства, изложенными в Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и развития гражданского общества в стране, а также о роли и месте сходов граждан махаллей в усилении социальной защиты населения.

В продолжение встречи отмечено, что органы самоуправления граждан призваны обеспечивать стабильность и равновесие в обществе, они играют важную роль в государственной политике, направленной на преобразование махаллей в центр семейного предпринимательства.

Также участники мероприятия говорили о необходимости регулярного проведения подобных встреч с участием политических партий, Комитета женщин и ОДМ "Камолот".

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