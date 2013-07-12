Беседа по охране водных ресурсов

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 11 июля в профессиональном колледже сельского хозяйства Кувинского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Государственный надзор по охране и рациональному использованию водных ресурсов".

Организатором мероприятия выступило отделение Экологического движения Узбекистана и управление Комитета по охране природы. Цель мероприятия заключалась в пропаганде рационального использования водных ресурсов.

В нем приняли участие представители Экодвижения, районного Кенгаша ОДМ "Камолот", партии УзЛиДеП, районного управления Комитета по охране природы, преподаватели колледжа.

Докладчики ознакомили участников мероприятия с национальным законодательством по охране водных ресурсов, отметив важность рационального использования водных ресурсов не только для Узбекистана, но и для всего человечества. Также была подчеркнута необходимость общественного контроля над рациональным использованием водных ресурсов.

В ходе мероприятия разговор также шел о принимаемых мерах со стороны государственных учреждений по сохранению чистоты водных ресурсов.

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