Ислам Каримов принял грамоты новых послов Пакистана и Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 11 июля в резиденции Оксарой состоялась встреча Президента Узбекистана Ислама Каримова с вновь назначенными главами зарубежных дипломатических миссий в Республике. Свои верительные грамоты главе государства вручили Чрезвычайные и Полномочные Послы Исламской Республики Пакистан Риаз Хусаин Бухари и Республики Корея Ли Ук Хён.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, Президент поздравил дипломатов с назначением на высокий и ответственный пост и началом деятельности в стране, отметив, что Узбекистан придает важное значение последовательному и поступательному развитию сотрудничества с Пакистаном и Южной Кореей.

Далее состоялись двусторонние встречи с послами. В ходе беседы с послом Пакистана рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений, вопросы регионального и международного характера. Подчеркнуто, что многовековой опыт торговых и культурных обменов между народами Узбекистана и Пакистана является надежной основой дальнейшего укрепления сотрудничества. Стороны активно взаимодействуют в рамках международных организаций.

В свою очередь, Риаз Хусаин Бухари отметил, что главной целью своей миссии считает укрепление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в интересах Пакистана и Узбекистана.

На встрече с южнокорейским послом было подчеркнуто, что более чем за 20 лет дипломатических отношений межгосударственные связи обрели многоплановый и динамичный характер, создана прочная договорно-правовая база.

Республика Корея – один из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана. Двусторонний товарооборот в 2012 году достиг $2,14 млрд. Объем южнокорейских инвестиций в узбекскую экономику превысил $6 млрд. В настоящее время реализуются совместные проекты в различных отраслях экономики, включая строительство Устюртского ГХК, высокотехнологичные производства в СИЭЗ "Навои" и СИЗ "Ангрен". Страны активно взаимодействуют в культурно-гуманитарной сфере.

Со своей стороны, Ли Ук Хён по поручению руководства своей страны заверил в неизменности курса правительства Республики Корея на последовательное укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном на основе принципов взаимного доверия и уважения.

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