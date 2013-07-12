Глава МИД КНР посетит с официальным визитом Узбекистан

ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И прибывает 15 июля в Узбекистан с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана, в Ташкенте глава МИД КНР примет участие в ряде встреч и переговоров, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы узбекско-китайских отношений, обменяться мнениями по международной и региональной проблематике.

Добавим, с 12 по 19 июля глава китайского внешнеполитического ведомства совершает поездку по странам Центральной Азии, которая предусматривает визиты в Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

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