Минимальная зарплата в Узбекистане повышается до 91 530 сумов

ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал 11 июля Указ, которым со следующего месяца повысил минимальные размеры заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий в среднем на 15%. Документ принят в целях дальнейшего неуклонного повышения доходов и уровня жизни населения, усиления социальной поддержки граждан Республики.

Так, с 15 августа 2013 года на территории Республики Узбекистан установлены минимальные размеры:

заработной платы – 91 530 сумов в месяц;

пенсии по возрасту – 179 020 сумов в месяц;

пособия инвалидам с детства – 179 020 сумов в месяц;

пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 109 850 сумов в месяц.

Глава государства определил, что все виды надбавок и доплат к заработной плате и к пенсиям, компенсационные и другие выплаты, установленные в отношении к минимальной заработной плате, производятся с 15 августа 2013 года от определенного настоящим Указом размера минимальной заработной платы.

Хозрасчетным предприятиям и организациям указано произвести с 15 августа 2013 года повышение размеров заработной платы в соответствии с минимальной заработной платой за счет повышения эффективности производства и снижения затрат труда.

Напомним, последний раз минимальная зарплата в Узбекистане повышалась с 1 декабря 2012 года – на 10% и составляла 79 590 сумов в месяц. Еще ранее, с 1 августа 2012 года, она была повышена на 15% до 72 355 сумов в месяц.

УЗИНФОРМ