НАК Узбекистана начнет продавать авиабилеты на международные рейсы за иностранную валюту

ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. Кабинет Министров Узбекистана принял Постановление "О мерах по дальнейшему упорядочению реализации услуг международных авиаперевозок" (№189 от 28 июня 2013 года). Согласно документу, с 15 июля 2013 года продажа авиабилетов Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" для резидентов Республики на международных маршрутах будет осуществляться в иностранной валюте.

Постановлением определен перечень лиц, резидентов Республики Узбекистан, которым реализация авиабилетов на международных направлениях разрешена за национальную валюту Республики Узбекистан. В их числе:

Участники и инвалиды войны 1941-1945 годов и приравненные к ним лица;

Лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны 1941-1945 годов;

Инвалиды первой или второй группы и лицо, их сопровождающее;

Инвалиды с детства и лицо, их сопровождающее;

Лица, выезжающие на лечение на основании справки, выданной врачебно-консультативной комиссией Министерства здравоохранения Республики Узбекистан или врачебно-трудовыми экспертными комиссиями Республиканской инспекции медико-социальной экспертизы внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан;

Лица, выезжающие на похороны родственников по прямой линии на основании телеграммы;

Лица, выезжающие на учебу по приглашению/направлению высших учебных заведений;

Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

Юридические лица, направляющие работников (резидентов) в служебные командировки на основании письма-ходатайства.

Как сообщает пресс-служба НАК, полномочным органом Республики Узбекистан утвержден план, согласно которому действие условий данного постановления с 15 июля 2013 года будет распространяться только на рейсы национальной авиакомпании в Российскую Федерацию. "О переводе остальных международных маршрутов на продажу за иностранную валюту будет сообщено дополнительно", – отмечает пресс-служба.

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