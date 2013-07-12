В Навои прошел смотр-конкурс "Самый образцовый орган самоуправления граждан"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 11 июля в Навои прошел городской этап смотра-конкурса "Самый образцовый орган самоуправления граждан".

Основным критерием оценки участников конкурса было исполнение на местах принятых недавно в новой редакции Законов Узбекистана "Об органах самоуправления граждан" и "О выборах председателя (аксакала) органа самоуправления граждан и его советников".

Как рассказывает председатель Навоийского отделения общественного благотворительного фонда "Махалля" Олим Бердиев, из 27 махаллинских органов самоуправления граждан, принявших участие в первом этапе, право участия в заключительном этапе конкурса решением компетентного жюри осталось за 10 махаллями.

По итогам конкурса, первое место было присвоено органу самоуправления граждан махалли "Турон", второе место досталось махалле "Чинор" и третье место - махалле "Хаёт". Также были определены победители среди махаллей по 7 номинациям.

Победители смотра-конкурса были награждены дипломами и ценными подарками от организаторов мероприятия.

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