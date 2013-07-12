В Навбахоре прошел первый этап футбольного турнира "дворовых" детских команд

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля на центральном стадионе Навбахорского района прошел первый этап футбольного турнира "дворовых" детских команд при махаллях на Кубок области "Футболимиз келажаги" ("Будущее нашего футбола").

Турнир, в котором приняли участие футбольные команды мальчишек 9-10 летнего возраста из всех уголков области, был инициирован областным управлением по делам культуры и спорта, управлением народного образования и областным благотворительным общественным фондом "Махалля".

По итогам первого этапа красивых футбольных матчей первое место и золотые медали завоевала "дворовая" команда махалли "Истиклол" города Навои. Второе место и "серебро" у команды мальчишек махалли имени О.Фармонова Навбахорского района и "бронзовые" медали - у детской команды "Истикбол" Нуратинского района.

Также победителям вручены дипломы и памятные подарки от организаторов турнира.

УЗИНФОРМ