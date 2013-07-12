Обсудили исполнительность законодательных актов

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. Недавно в городе Самарканде состоялось совместное выездное заседание Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий, Комитета демократических институтов, ННО и ОСГ Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и областного хокимията.

Мероприятие было организовано по инициативе Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий, Комитета по демократическим институтам, ННО и ОСГ Законодательной палаты Олий Мажлиса и областного хокимията.

Его цель заключалась в обсуждении исполнения в области Законов Республики Узбекистан "О средствах массовой информации", "О принципах и гарантиях информационной свободы", "Об обращениях граждан", проекта Закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

В заседании участвовали представители Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий, Комитета по демократическим институтам, ННО и ОСГ Законодательной палаты Олий Мажлиса, областного хокимията, руководители органов государственного управления и власти, представители общественных организаций, сотрудники НИМФОГО, работники СМИ.

Выступившие на мероприятии ознакомили аудиторию с итогами анализа исполнения в области Законов "О средствах массовой информации", "О принципах и гарантиях информационной свободы", "Об обращениях граждан", отметили, что наряду с проделанной работой в регионе имеется ряд недостатков.

Участники мероприятия также обсудили состояние правового эксперимента по апробации в области законопроекта "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления". Присутствующие были ознакомлены с историей разработки данного законопроекта и получили рекомендации по активному проведению апробации.

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