В Ургутском районе построят новый парк

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. В рамках Государственной программы "Год благополучия и процветания" в Ургутском районе Самаркандской области возводится новый парк культуры и отдыха. Парк, занимающий 4 га земли, сможет принимать и обслуживать свыше 200 человек. Он возводится на месте бывшего вещевого базара.

С территории бывшего базара вывезено около 2000 тонн остатков бетона и асфальта, после чего завезено и выровнено 2000 тонн земли. Вокруг парка установлены железные решетки. На территории парка организована 4,5-километровая пешеходная дорожка и уложена плитка.

В настоящий момент на территории парка посажено свыше 2000 декоративных деревьев, сосен, елок и акаций. Для их орошения проведены водные трубы длиной в 6000 метров.

Для культурного отдыха детей и их родителей в парке будет возведен амфитеатр, установлены аттракционы, павильоны для продажи прохладительных напитков, мороженого, а также чайхана для почтенных старцев. Кроме этого, намечается постройка спортивного комплекса на территории парка, который будет включать в себя стадион, спортивный зал и плавательный бассейн.

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