В летних оздоровительных лагерях Узбекистана отдохнут более 270 тысяч детей

ТАШКЕНТ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане продолжает летний сезон детских оздоровительных лагерей. В этом году в стране функционируют 1 тысяча стационарных и дневных лагерей, в том числе 97 специализированных ДОЛ по 6 направлениям. Всего в них отдохнут 270 тысяч 375 мальчиков и девочек. Кроме того, более 30 тысяч детей будут оздоровлены на льготных основаниях через коллективные договора. Такие данные приводит пресс-служба Совета Федерации профсоюзов Республики.

По словам завотделом по культурно-просветительской работе Совета Федерации профсоюзов Узбекистана Лолы Холмуминовой, в этом сезоне на основе адресной программы многие детские оздоровительные лагеря обновлены в соответствии с современными требованиями. В частности, СФПУ капитально отремонтированы 7 ДОЛ в Джизакской, Наманганской, Навоийской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях. Всего в 2013 году предусматривается строительство 2 новых, реконструкция 15 и капитальный ремонт 19 действующих лагерей.

Летний оздоровительный сезон организован согласно правительственной концепции отдыха и оздоровления детей в Республике Узбекистан.

Напомним, в летнем сезоне 2012 года для детей была организована работа 215 загородных стационарных оздоровительных лагерей и более 800 детских лагерей дневного пребывания. В них оздоровлено 264,3 тысяч детей.

УЗИНФОРМ