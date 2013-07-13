В Ташкенте проходит семинар для студентов сферы ИКТ

ТАШКЕНТ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. Одаренные студенты Ташкентского университета информационных технологий, его филиалов, а также учащихся ряда столичных колледжей по направлению информационных технологий принимают участие в семинаре "Сфера связи и информатизации – современное состояние, направления, перспективы", который проходит с 12 по 14 июля в Ташкенте.

Он организован Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, Государственной комиссией по радиочастотам, Научно-техническим обществом радиотехники, электроники и связи Узбекистана, ТУИТ и Центром научно-технических и маркетинговых исследований "UNICON.UZ".

Мероприятие проводится с целью широкого освещения ведущими учеными Республики современных достижений фундаментальных и прикладных исследований, их результатов, проблем современной науки и техники.

Участники семинара знакомятся с развитием научных исследований, процессами инновационного развития отрасли связи и информатизации, актуальными вопросами развития ИКТ, роли данной сферы в продвижении астрономической науки.

На семинарах также будут рассмотрены вопросы применения нанотехнологий, в том числе для создания эффективной альтернативной энергии для телекоммуникационных систем, проблемы обеспечения информационной безопасности, вопросы моделирования природных процессов и их прогнозирования, перспективы развития свободно распространяемого программного обеспечения и другие.

Студенты и учащиеся получат возможность непосредственного общения с учеными республики, расширить знания по смежным областям, узнать об особенностях применения ИКТ в различных областях науки и техники и в дальнейшем использовать полученные знания в учебном процессе.

УЗИНФОРМ